Jonathan Burkardt bei Mainz 05 zurück im Mannschaftstraining

Mainz. Schwungvollen Schrittes schreitet der junge Mann, der vor gar nicht allzu langer Zeit der große Hoffnungsträger am Mainzer Bruchweg war und zuletzt eine Ewigkeit pausieren musste, voran. Jonathan Burkardt führt in der erste Runde des Aufwärmprogramms die Laufgruppe der Mainzer Fußballprofis an, an seiner Seite sein Kumpel Leandro Barreiro. Vor genau einem Jahr hat man die beiden Eigengewächse zum letzten Mal gemeinsam in einem Bundesliga-Spiel für Mainz 05 spielen sehen. Was seitdem nicht alles passiert ist... Allein die Rückkehr auf den Trainingsplatz ist für Jonathan Burkardt im Moment mehr wert als jedes Bundesliga-Tor. Die Schmerzen sind weg, die leidige Knie-Geschichte scheint ihrem Ende entgegen zu sehen. Burkardt ist gut gelaunt. Und freut sich wie Bolle, dass er bei der ersten Spielform von der Seitenlinie den eröffnenden Pass auf die Kollegen spielen darf.