Josuha Guilavogui fehlt Mainz 05 mehrere Wochen

Mainz. Sein Mainzer Startelf-Debüt in einem Bundesliga-Spiel war schnell vorbei. Nach einer Grätsche an der Seitenlinie gegen den Leipziger Lois Openda blieb Josuha Guilavogui am Boden liegen, musste anschließend am linken Oberschenkel bandagiert und ausgewechselt werden. Da war gerade mal eine Viertelstunde gespielt und der erste Saisonsieg (2:0) noch nicht in Sicht. Die schlechte Nachricht nach dem ersten Erfolgserlebnis: Der 33 Jahre alte Franzose wird in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Am Montag wurde eine Muskelsehnenverletzung im linken Oberschenkel diagnostiziert.