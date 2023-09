Jürgen Klopp sieht Sieg und Fanspektakel von Mainz 05

Im Rampenlicht stand eher der Besuch von Jürgen Klopp an seiner alten Wirkungsstätte. Der Trainer des FC Liverpool nutzte einen Kurz-Urlaub, um sich das Spiel im Bruchwegstadion anzusehen. Zwischen einer Bratwurst und vielen Gesprächen mit alten Weggefährten war der Star-Trainer vor allem bei Selfie-Jägern gefragt. Immer wieder suchten Fans den 56-Jährigen auf seinem Tribünenplatz auf, zwischenzeitlich nutzten auch zwei Polizisten die Chance für einen Schnappschuss mit dem Trainer, der 2004 mit Mainz 05 in die Bundesliga aufstieg, später mit Borussia Dortmund zweimal Deutscher Meister war, mit Liverpool die Premier League und die Champions League gewann. Und der vor dem Spiel auf einer Bühne stand und den jubelnden Fans von Mainz 05 zurief: „Alles was ich bin, alles was ich kann, habt ihr mich werden lassen. Das ist die Wahrheit.“