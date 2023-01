Julian Weigl : „EM natürlich ein großes Ziel“

Eine Zukunft in Mönchengladbach kann sich der gebürtige Oberbayer vorstellen, der Club hat angeblich eine Kaufoption. „Priorität hat für mich erst mal mein Gefühl im Verein. Gibt es eine Entwicklung? Wird das umgesetzt, was der Trainer sehen will? Spiele ich dabei eine wichtige Rolle? Das sind schon mal alles Punkte, die ich hier positiv bewerten würde. Ich finde Borussia unglaublich spannend“, sagte Weigl.