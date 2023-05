Juve lehnt Bayerns 50-Millionen-Offerte für Vlahovic ab

Wie die Turiner Tageszeitung „Tuttosport“ am Dienstag meldete, hatte der deutsche Fußball-Serienmeister 50 Millionen Euro für den Serben geboten. Juve lehnte demnach schnell ab - zumal der Rekordchampion in der Serie A erst im vorigen Sommer 80 Millionen für den Angreifer an die AC Florenz überwiesen hatte.