Kahn nach Rückkehr an Spitze: „Jedes Spiel ein Endspiel“

Den Erfolg von Tuchel nur am Abschneiden in der Königsklasse zu messen, „wäre schon abenteuerlich“, bemerkte Kahn. Dort geht es für die Münchner in der übernächsten Woche im Viertelfinale gegen Manchester City weiter. Am Dienstag empfangen die Bayern zunächst den SC Freiburg im Viertelfinale des DFB-Pokals.