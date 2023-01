Kahn zu Sommer-Poker: „Werden in Ruhe Entscheidung treffen“

Zuletzt war über ein Angebot für Sommer von acht Millionen Euro plus eine Million Euro an möglichen Bonuszahlungen spekuliert worden. Ob die Münchner bereit sind, noch mehr zu bieten, oder eine andere Lösung stärker ins Visier nehmen, ist offen. Ob Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt ein Kandidat sein könnte, sagte Kahn nicht. Darüber zu sprechen mache „relativ wenig Sinn. Wir können noch fünf andere Namen in den Ring schmeißen“, sagte der 53-Jährige. Man werde sich alles in Ruhe anschauen und dann eine Entscheidung treffen.