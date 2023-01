Sieg und Unentschieden: Eintracht testet gegen Posen

Dubai. Zwei Testspiele gegen den polnischen Meister Lech Posen in unmittelbarer Folge mit zwei unterschiedlichen Mannschaften – so ist das Trainingslager der Frankfurter Eintracht in Dubai am Freitag zu Ende gegangen. Am Samstag gibt es noch eine lockere Regenerationseinheit, dann geht es mit dem Flieger wieder in die Heimat. Am nächsten Samstag wartet dann das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 auf die Frankfurter. Trainer Oliver Glasner hat in den Tests gegen den Conference-League-Teilnehmer aus Posen insgesamt 26 Spieler eingesetzt und damit die ganze Breite seines Kaders ausgeschöpft. Im ersten Spiel gewannen die Frankfurter mit ihrer vermeintlichen Stammelf mit 1:0 (0:0). Daichi Kamada erzielte den Treffer. Die zweiten 90 Minuten endeten 2:2 (1:2). Lucas Alario und Aurelio Buta egalisierten einen 0:2-Rückstand. Fazit von Trainer Glasner nach zehn Tagen Dubai und den Spielen gegen Posen: „Wir haben gesehen, dass wir nach wie vor eine tolle Truppe sind, aber auch noch viel Arbeit vor uns haben.“ Der Nachmittag in Dubai hatte mit einer Schrecksekunde begonnen. Nach neun Minuten musste der Frankfurter Trainer bereits wechseln. Der Brasilianer Tuta hatte sich ohne Gegnerberührung eine Knöchelverletzung zugezogen. Mit einem dicken Eispack um das linke Sprunggelenk schaute er noch bis zur Halbzeit dem Spiel zu, bevor er zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren wurde. Die erste Diagnose: Leichte Sprunggelenksverletzung ohne strukturelle Schäden. Ob und wie lange der Abwehrspieler ausfallen wird, steht noch nicht fest. Zumindest fürs Schalke-Spiel aber wird es eng. Ein langfristiger Ausfall würde die Frankfurter durchaus in Nöte bringen, denn ausgerechnet auf der rechten Seite der Dreierkette ist die Auswahl im Kader nicht wirklich üppig. Almamy Touré, der im zweiten Spiel auf dieser Position eingesetzt wurde, ist die erste Alternative.