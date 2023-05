Kamada und Tuta treffen: Eintracht spielt 2:2 gegen Schalke

Nach dem Wechsel war die Eintracht zunächst die bessere Mannschaft und ging in der 59.Minute in Führung. Mario Götze hatte einen feinen Pass auf Touré gespielt, dessen Hereingabe verwertete Tuta. Ein Treffer der Abwehrspieler. Die Schalker wehrten sich danach fast schon verzweifelt und drückte die Eintracht mit ungeheurer Wucht in die Defensive. Kral scheiterte mit einem Weitschuss an Trapp, Jenz kam mit einem Kopfball nicht am Frankfurter Torwart vorbei. In der 85.Minute wurden die Gastgeber für ihren nimmermüden Einsatz belohnt. Touré, bis dahin mit einer ordentlichen Leistung, vertändelte den Ball, der eingewechselte Mohr flankte halbhoch nach innen. Der eingewechselte Sebastian Polter traf aus vier Metern. In der Nachspielzeit hätte die Eintracht dann doch noch gewinnen können. Junior Ebimbe war von Sow und Kamada freigespielt worden, doch er traf aus kurzer Distanz nur das Außennetz.