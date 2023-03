Mainz 05: Ist Onisiwo gegen Hoffenheim wieder dabei?

Mainz. Fußball-Bundesligist Mainz 05 kann zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) möglicherweise doch auf Trainer Bo Svensson (Erkältung) und Torjäger Karim Onisiwo (Knieverletzung) bauen. Beide fehlen in dieser Woche im Training. Co-Trainer Babak Keyhanfar, der seinen Chef bei der turnusmäßigen Pressekonferenz vor den Bundesligaspielen vertrat, sagte: „Wir gehen davon aus, dass Bo bei dem Spiel dabei ist.” Damit tendierte der gebürtige Mainzer zu grünem Licht für Trainer Svensson, mit dem er unter der Woche täglich telefonisch in Kontakt stand. „Wir waren in einem guten Austausch. Bo hat aber nicht zehnmal am Tag angerufen, um jede Wasserstandsmeldung abzufragen“, sagte Keyhanfar, der unter Svensson schon bei der Mainzer U19 und dem österreichischen Zweitligisten FC Liefering als Co-Trainer arbeitete.