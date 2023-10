Kapitän Silvan Widmer vor Comeback bei Mainz 05

Ja, wenn ein Platz frei sein sollte, würde ich den sehr gerne besetzen und die Mannschaft am Freitag vor Ort unterstützen.

Auf der 05-Ersatzbank war zuletzt ja meistens ein Platz frei. Den könnten Sie also besetzen?

Hinter Ihnen liegt ihre bisher längste Verletzungszeit. Wie haben Sie diese erlebt?

Das war mit Abstand die längste Zwangspause für mich. Es war eine neue Erfahrung, ich musste sehr geduldig sein, gerade auch anfangs in der Reha. Aber ich habe nie das Lächeln auf den Lippen verloren. Ich denke, ich bin mit der richtigen Einstellung rangegangen. In der zweiten Hälfte der Reha, wenn du die Fortschritte stärker spürst, wenn du merkst, dass es Woche für Woche besser geht, dann kommen diese „Big Steps“: erstes Mal wieder joggen, erstes Mal wieder Ball am Fuß, erstes Mal wieder Pässe schlagen. Dann wird es auch für den Kopf einfacher.