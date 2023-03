Kapselverletzung im Sprunggelenk: Pause für Bayerns Sané

Nach einem 1:0 im Hinspiel in Paris haben die Münchner gute Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale. In der Bundesliga führen die Bayern die Tabelle punktgleich mit Borussia Dortmund dank des besseren Torverhältnisses an. Die Dortmunder erwarten bereits am Freitagabend Verfolger RB Leipzig zum Spitzenspiel.