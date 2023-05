Karim Onisiwo verlängert bei Mainz 05 bis 2026

„Ich habe die Wertschätzung und das Vertrauen des Vereins immer gespürt, besonders in den letzten Jahren unter Bo Svensson, und bin gespannt darauf, wie diese tolle Entwicklung hier weitergeht”, sagt Onisiwo in einer Mitteilung des FSV. „Entsprechend leicht ist mir die Entscheidung gefallen, mich auch die kommenden Jahre an Mainz 05 zu binden. Abseits des Sportlichen freue ich mich auch, weiter für unsere Fans und diese tolle Stadt spielen zu dürfen. Meine beiden Söhne sind in Mainz geboren worden, meine Familie und ich haben in den vergangenen sieben Jahren sowohl die Region als auch alle Menschen in und um den Verein sehr liebgewonnen.“