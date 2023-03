Kehl und Sammer: Klopp/Terzic-Vergleiche „unfair“

„In der Vergangenheit wurden so viele Trainer mit Jürgen Klopp verglichen. Edin geht seinen eigenen Weg, Edin macht es hervorragend. Womöglich kann man an der einen oder anderen Stelle Parallelen entdecken. Jeder Trainer hat seine Eigenarten, jede Mannschaft hat seine Eigenarten. (...) Diese Mannschaft ist sicher auch herausfordernder als die Mannschaft, die Jürgen Klopp 2008 übernommen hat“, sagte Kehl am Rande des Champions-League-Spiels beim FC Chelsea bei Amazon Prime Video.