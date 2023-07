Kehl zu Reus: „Wird trotzdem in der Verantwortung bleiben“

Der inzwischen 34 Jahre alte Offensivspieler Reus hatte einen Tag zuvor öffentlich erklärt, die Kapitänsbinde weitergeben zu wollen. Der gebürtige Dortmunder hatte in der vergangenen Saison beim Vizemeister keinen Stammplatz mehr. „Das zeugt von Größe. Es zeigt, dass er ein sehr großes Verantwortungsbewusstsein für diesen Club hat“, sagte Kehl weiter und deutete an, dass die Zeit von Reus in Dortmund im kommenden Sommer endgültig enden könnte.