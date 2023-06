Kehrer schließt Wechsel in Bundesliga nicht aus

„Ab und zu denke ich schon darüber nach. Meine Familie lebt ja auch in Deutschland. Ich bin jetzt 26 und will das nicht ausschließen“, sagte Kehrer der „Bild“. „Ich bin zwar gerade in meiner ersten Saison bei West Ham, aber für die Zukunft weiß man ja nie, was kommt.“ Einen Wechsel in die Fußball-Bundesliga schon in diesem Sommer hält Kehrer allerdings für „sehr, sehr unwahrscheinlich“.