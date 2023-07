Kenneth Schmidt verlängert Vertrag beim SC Freiburg

Freiburg (dpa) - . U21-Nationalspieler Kenneth Schmidt hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg vorzeitig verlängert. Das gab der Club ohne nähere Angaben bekannt. Der gebürtige Freiburger rückte in der zurückliegenden Winterpause in den Profikader auf und feierte sein Debüt in der Europa League gegen Juventus Turin.