Kernige Aufgabe für Mainz 05 gegen Schalker Abstiegskämpfer

Die 05er müssen auf ihren Kapitän Silvan Widmer verzichten. Für ihn dürfte Danny da Costa die rechte Außenbahn beackern. Ansonsten kann 05-Coach Svensson auf alle Spieler zurückgreifen. Nach dem 0:3 in Wolfsburg gab es viel Gesprächsbedarf bei den Mainzern. Der Cheftrainer war überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftritt beim Tabellennachbarn. „Klar war, dass wir nicht abgerufen haben, was wir können und nicht das auf den Platz gebracht haben, was wir vorhatten – in jeglicher Hinsicht”, sagt Svensson. „Wir versuchen, uns so gut wie möglich vorzubereiten. Und wir versuchen, ein besseres Spiel zu machen. Aber eine Garantie gibt es dafür nicht - nicht im Leben und auch nicht im Fußball.”