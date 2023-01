Kevin Trapp zu den Bayern?

Die Bild-Zeitung berichtet nun, die Münchner hätten den Frankfurter Kevin Trapp kontaktiert. Neuers Nationalmannschaftskonkurrent ohne Chance bei Bundestrainer Hansi Flick steht bei der Eintracht noch bis 2024 unter Vertrag. Auch Trapp wird ziemlich sicher nicht zu den Bayern wechseln. Nicht aus eigenem Antrieb, auch er müsste sich ja im Sommer mit Neuer duellieren. Zudem wäre auch die Eintracht zu keinen Gesprächen bereit. „Das ist eine von den Beratern fingierte Geschichte, völliger Blödsinn“, sagte Sportvorstand Markus Krösche am Montag gegenüber dieser Zeitung. Trapp befindet sich aktuell in Gesprächen mit der Eintracht, der Vertrag soll langfristig verlängert werden. Dementsprechend versucht Trapps Berateragentur, Druck aufzubauen. So wie sie es vor der Saison schon einmal mit einem angeblichen Angebot von Manchester United versucht hatte.