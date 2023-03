Khedira-Premiere erhöht Unions Chancen auf Europa

„Eigentlich wollte ich erst Richtung Bank rennen, weil Sven Michel mich am meisten aufgezogen hatte beim Mittagessen. Dann wurde ich in die andere Richtung gezogen und irgendwann lag ich dann unter allen. Aber es fühlt sich gut an“, sagte Khedira über sein insgesamt siebtes Tor in 194 Bundesligaspielen, der Unions Chancen auf die dritte Europacup-Qualifikation in Folge nochmals erhöhte. „Das Tor kam zum richtigen Zeitpunkt und hat uns geholfen“, sagte Trainer Fischer.