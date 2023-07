Killt der Videobeweis die Emotionen im Fußball, Herr Drees?

Meine Präferenz wäre, die Szenen auf die Leinwand zu bringen im Stadion: Was schaut sich der Videoassistent an, um was geht es? Technisch ist das überhaupt kein Problem. Das scheitert allerdings tatsächlich an dem Willen der Vereine, das zu machen. Wir haben natürlich keine Hoheit über die Stadien. Wir können lediglich von Köln aus die Videosequenz schicken. Transparenz bleibt ein großes Thema, nicht nur in der Form der Arbeitsweise, sondern auch: Wie transportiere ich die Entscheidung nach dem Spiel, aber auch während des Spiels.

Blick zur EM im nächsten Jahr in Deutschland – wie werden da die Rahmenbedingungen für den VAR sein?

Auch wenn das Turnier in Deutschland stattfindet – wir sind da nicht in der Verantwortung und nicht in die Prozesse involviert. Aber wir sind über die Pläne der Uefa informiert. In Leipzig wird das Video-Assist-Center sein. Sie werden also nicht unsere Infrastruktur in Köln nutzen, sondern eine eigene aufbauen. Dort werden auch die Videoassistenten stationiert sein. Die Schiedsrichter werden meines Wissens in Frankfurt sein, das ist logistisch gesehen natürlich günstig, um in alle Richtungen zu kommen. Das ist alles im Hoheitsbereich der Uefa. Da werden wir eventuell im Verlauf des Jahres noch mal angefragt, ob wir unterstützen.