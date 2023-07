Kim-Wechsel zum FC Bayern angeblich perfekt

Der 26 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom italienischen Fußball-Meister SSC Neapel und unterschreibt an der Isar einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028, wie der Pay-TV-Sender Sky am Samstag berichtete. Demnach kommt Kim, der in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel besaß, für eine fixe Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro.