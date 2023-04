Kimmich erregt Gemüter: „Soll sich über die Punkte freuen“

SC-Innenverteidiger Matthias Ginter sagte über Nationalmannschafts-Teamkollege Kimmich: „Er hat vor unseren Fans gejubelt und sie ein bisschen provoziert. Aber ich weiß nicht, warum und weshalb er das gemacht hat. Am Ende sind das eben Emotionen, und wir haben jetzt nicht vor den Bayern-Fans am Dienstag gejubelt. Das ist dann halt so.“ Freiburgs Trainer Christian Streich wollte die Szene nicht überbewerten, fand die Aktion aber auch nicht angemessen. „Das hat wohl was damit zu tun gehabt, dass wir am Dienstag Bayern geschlagen haben. Das hat niemand erwartet“, sagte Streich bei Sky. „Da war der Druck vielleicht so groß, dass er das gemacht hat. (...) Wir sind jetzt nicht in die Bayern-Kurve gerannt nach unserem Sieg, wenn ich mich richtig erinnere. Aber vielleicht ist es dann bei den Bayern noch mal was anderes, weil sie so selten verlieren.“