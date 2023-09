Klarer Auftrag für Mainz 05: Die Geister, die Svensson rief

Raus damit: Die 05er (wie hier Aymen Barkok) wollen gegen Bayer 04 alles raushauen, um dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen und bestenfalls selbst den ersten Saisonsieg zu feiern.

Raus damit: Die 05er (wie hier Aymen Barkok) wollen gegen Bayer 04 alles raushauen, um dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen und bestenfalls selbst den ersten Saisonsieg zu feiern.

Was sich das Tabellenschlusslicht der Bundesliga gegen die übermächtig erscheinenden Leverkusener vorgenommen hat. Was 05-Coach Bo Svensson in der schwierigen Phase Mut macht.