Rote Karten: Gjasula und Maglica für zwei Spiele gesperrt

Derweil ist Christoph Klarer am Dienstag wieder normal im Training der Darmstädter dabei. In München musste er verletzt vom Platz. Ein Einsatz für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum ist wohl nicht gefährdet. Nicht am Teamtraining teilnehmen konnten hingegen Fabian Holland und Fabio Torsiello.