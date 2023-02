Kleppinger: „Die Lilien können der Eintracht sehr weh tun“

Was trauen Sie beiden Vereinen in dieser Saison noch zu?

Körbel: Darmstadt traue ich den Aufstieg absolut zu. Das wäre in meinen Augen auch gut für die Region. Und solch eine gute Arbeit gehört auch belohnt. Außerdem gibt es dann wieder zwei Derbys pro Saison. Am Böllenfalltor ein Derby zu spielen, ist auch eine gute Erfahrung für die jungen Spieler. Das bleibt ein ganzes Fußballerleben in deinem Kopf. Bei der Eintracht ist alles drin. Wir sind in der Lage, Neapel zu schlagen und in der Bundesliga eine gute Rolle zu spielen. Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken, weil wir dank gezielter Transferpolitik einen starken Kader haben. Auch die Verpflichtung von Philipp Max, der mir in seiner Zeit in Augsburg äußerst gut gefallen hat, gibt uns noch mal eine zusätzliche Alternative.

Kleppinger: Darmstadt wird auf jeden Fall aufsteigen – und das ist auch gut so. Dann müssen sie schauen, dass sie die Liga halten und sich vielleicht etablieren können – so wie Mainz oder Freiburg. Wenn sie weiter so besonnen Transfers tätigen, können sie das schaffen. In der Champions League kommen die Knackspiele für die Frankfurter erst später, Neapel können sie schlagen. Sie haben Killer vorne drin, auch wenn es mal nicht läuft wie in Freiburg. Sie wissen: Auch dann kann es reichen. Und in der Liga sind sie ein ernstzunehmender Konkurrent für die Bayern – wenn solche Spiele wie in Bochum nicht mehr passieren.