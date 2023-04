Köln erkämpft sich verdientes Remis gegen Mainz

Seinen Organisator und besten Torschützen Ellyes Skhiri musste Kölns Trainer Steffen Baumgart am Samstag ersetzen. In Ljubicic setzte der FC-Coach auf einen im defensiven Mittelfeld erprobten Spieler. Im Angriff, wo es vor dem 3:1-Sieg in Augsburg enormen Verbesserungsbedarf gab, erhielt erneut Davie Selke das Vertrauen. Für den lange am Knie verletzten Sebastian Andersson kam eine Berufung in den Kader noch zu früh. Florian Kainz rückte erneut ins zentrale offensive Mittelfeld.