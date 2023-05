Köln setzt in Bremen auf neue Auswärtsstärke

Nach den jüngsten drei Auswärtserfolgen in Augsburg (3:1), bei Hoffenheim (3:1) und in Leverkusen (2:1) geht der Tabellen-10. mit viel Rückenwind in die Partie. Bis auf die Langzeitverletzten Florian Dietz und Mark Uth stehen alle Profis zur Verfügung. Auch Torjäger Davie Selke, der beim 5:2-Sieg gegen Hertha angeschlagen ausgewechselt werden musste und deshalb in den folgenden Tagen beim Training gefehlt hatte, meldete sich fit zurück.