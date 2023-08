Köln-Trainer Baumgart: „Meisterschaft noch nie so offen“

Mit dem FC spielt er zum Auftakt gleich bei Vizemeister Borussia Dortmund, der den Titel im Vorjahr erst am letzten Spieltag verspielte. Auf die Frage, was das mit dem BVB mache, sagte Baumgart: „Ich war noch nie in solch einer Situation, um die Meisterschaft zu spielen. Sie hatten die Chance, sie haben sie nicht genutzt. Jetzt nehmen sie einen neuen Anlauf.“