Kölner Krisen-Rezept: „Arsch hochnehmen“, auf Derbys hoffen

Doch die Frage ist: Tun sich in Köln viele nicht zu leicht, wenn sie die Ergebnisse mit Pech und mangelnder Effizienz begründen? Oder ist es nicht viel mehr doch eine Qualitätsfrage? Klar ist: Die Derbys sind in der aktuellen Situation ein Risiko - aber eben auch eine Gelegenheit als Stimmungs-Aufheller. „Wir sind beim FC. Wir wissen alle, was die Derbys den Menschen bedeuten“, sagte Stürmer Davie Selke: „Ich glaube, das ist auch eine Chance, eine Menge wieder gutzumachen.“