Kolo Muani rettet Frankfurt Remis gegen Gladbach

Frankfurt. Und wieder kein Sieg für die Frankfurter Eintracht. Trotz eines Sturmlaufs in der zweiten Halbzeit reichte es in der ausverkauften Arena vor 50.000 Zuschauern nur zu einem 1:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach. Jonas Hofmann hatte die Gäste in der ersten Halbzeit gegen eine ganz schwache Eintracht in Führung gebracht. Randal Kolo Muani gelang trotz vieler Gelegenheiten nur noch der hochverdiente Ausgleich für die nun deutlich besseren Frankfurter.