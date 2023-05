Kolo Muani schließt Verbleib bei Eintracht nicht aus

Alles offen also was die Zukunft des Frankfurter Publikumslieblings betrifft, dem die Fans ja wie schon einem seinem Vorgänger, „Fußballgott“ Alex Meier, ein eigenes Lied gewidmet haben. „Die Fans hier sind positiv verrückt. Sie zeigen uns ihre Liebe“, sagt er, „wir versuchen es zurückzugeben mit Leistungen und Toren.“ Allen voran ihm selbst ist dies gelungen. Für Kolo Muani war es eine Saison wie im Märchen. Nach gerade 14 Bundesligaspielen (fünf Tore), wurde er im letzten Herbst für die Weltmeisterschaft nachnominiert, kam in Katar Spiel für Spiel einem Stammplatz in der „Equipe tricolore“ näher und stand schließlich beim WM-Finale über 70 Minuten auf dem Feld. Bei der Eintracht hatte er von Beginn an einen Stammplatz. „Das hatte ich mir so nicht ausgemalt“, gibt er zu, „ich dachte, ich muss mich langsam zurechtfinden, aber es ging sehr, sehr schnell.“ Sein Dank gelte den Mitspielern und dem Trainer. „Alle haben es mir einfach gemacht“, sagt Kolo Muani, „die Kollegen waren fast wie eine Familie für mich.“