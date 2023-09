Kolo Muani: „Werde bereit sein, für PSG-Trikot zu sterben“

„Es ist ein Verein, den ich schon als Kind unterstützt habe, und ich bin hier aufgewachsen. Es ist meine Heimatstadt, deshalb wollte ich alles tun, um hierherzukommen. Es ist immer schön, zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren und zu versuchen, mit dem Verein, den man liebt, so weit wie möglich zu kommen“, so Muani bei „PSG-TV“ weiter. Muanis Vertrag in Frankfurt war eigentlich bis 2027 datiert, für die Rekordablösesumme (aus Sicht der Eintracht) von 95 Millionen Euro konnte er aber aus der Mainmetropole losgeeist werden - nach ewigem Hin und Her, vor allem am Deadline Day.