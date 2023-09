Kolumne der Wortpiratin: Den größtmöglichen Bahnhof

Stark am Ball: 05-Offensivspielerin Nadine Anstatt (Mitte) umkurvt während der mit 3:0 gewonnenen Regionalliga-Auftaktpartie beim SV Ober-Olm Gegenspielerin Petra Knierim.

Stark am Ball: 05-Offensivspielerin Nadine Anstatt (Mitte) umkurvt während der mit 3:0 gewonnenen Regionalliga-Auftaktpartie beim SV Ober-Olm Gegenspielerin Petra Knierim.

Am Sonntag spielen die 05-Frauen am Bruchweg erstmals seit 50 Jahren vor heimischem Publikum. Alle hin da, fordert die Wortpiratin – und erinnert an ein Versprechen.