Kolumne der Wortpiratin: Mehr als Profifußball

Tatsächlich sind sie damit nicht die einzigen. Auch die U23 als höchste Ausbildungsmannschaft absolviert ihr erstes Spiel. Die anderen Jugendteams starten später, auch die Handballerinnen haben noch etwas Zeit bis zum Auftakt in der 2. Liga, ebenso wie die Tischtennisspieler, die in der Saison ab Ende August erstklassig spielen. Für die Frauen des TSV SCHOTT Mainz, ab dieser Saison per Kooperation mit dem FSV verbunden, steht am Sonntag ein Testspiel an, der Auftakt in der Regionalliga Südwest folgt dann in zwei Wochen zuhause gegen Kickers Offenbach.