Kommentar: El Ghazi macht sich bei Mainz 05 untragbar

Dieses Eigentor kommt schneller als erwartet. Und es löst nicht nur bei den Verantwortlichen von Mainz 05 - vollkommen zurecht - absolutes Unverständnis aus. Man fragt sich wirklich, wer oder was Anwar El Ghazi geritten hat, dass er zwei Tage nach seiner Begnadigung wieder mit einem in einzelnen Passagen missverständlichen Statement in die Öffentlichkeit geht. Er stellt damit die 05er bloß. Und bricht eine Vereinbarung mit seinem Noch-Arbeitgeber. Wenn sie von allen Beteiligten überhaupt als solche verstanden worden ist. Zweifelhaft.