Kommentar: Es wird eng für Mainz-05-Trainer Bo Svensson

So akribisch Svensson arbeitet, so sehr ließ ihn die Mannschaft mit ihrem leblosen Auftreten hängen. Ein Plan B, der auf mehr spielerische Ideen setzt, ist auf dem Platz zwar in Arbeit. Nach vielen Monaten, in denen das häufigste Stilmittel lange Bälle waren, kommt dieser aber fast zu spät. Und erfolgt auch nur in kleinen Schritten, die unter dem sportlichen Gesamteindruck kaum ins Gewicht fallen. Seit 14 Liga-Spielen wartet Mainz 05 auf einen Sieg. Es ist die Bilanz eines Absteigers.