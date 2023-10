Kommentar: Mainz 05 hat bei El Ghazi richtig gehandelt

Mainz 05 hat am gestrigen Dienstag in doppelter Hinsicht richtig gehandelt. Auch wenn der Club die Fans und Medienschaffenden lange im Unklaren ließ, wie es denn nun weitergeht mit Anwar El Ghazi, war es angemessen, sich ausreichend Zeit für diese Entscheidung zu nehmen. Den Offensivmann nach dessen unsäglichen Social-Media-Aktivitäten zu den verheerenden Hamas-Angriffen auf Israel freizustellen, war richtig und wichtig. Auch als Zeichen an die Fußball-Welt, dass die Werte der Vereine immer über allem stehen. Und auch in Gedenken an Eugen Salomon, dieser so wichtigen und prägenden Persönlichkeit der 05er, war es konsequent, durchzugreifen.