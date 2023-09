Kommentar: RB Leipzigs Transferpolitik ist aller Ehren wert

Auch wenn es Fußballromantiker nicht gerne hören werden: Was die Transfers angeht, können sich viele Clubs eine Scheibe von RB Leipzig abschneiden. Es verwundert nicht, dass dieser Aspekt gerne übersehen wird. Schließlich wird viel geschimpft über den sächsischen Bundesligisten. Darüber, dass mehrere Vereine demselben Investor gehören und sich ihre Fußballer je nach Bedarf zuschustern. Darüber, wie dreist die „50+1“-Regel umschifft wird. Darüber, dass lediglich wenige vom Brausekonzern abgestellte Mitglieder im Club ein Stimmrecht genießen. Und, und, und. Alles richtig. Und dennoch: Wie die Sportliche Leitung auf den enormen Aderlass im Sommer reagiert und eine womöglich sogar noch stärkere Mannschaft als vergangene Saison gebastelt hat, ist aller Ehren wert. Ihre finanziellen Mittel setzen die Leipziger clever ein. Das belegen Verpflichtungen wie die der Rohdiamanten Xavi Simons oder Lois Openda, von denen keiner eine Vergangenheit bei einem Red-Bull-Club hat, die sich also durchaus auch andere Top-Clubs hätten unter den Nagel reißen können. Haben sie aber nicht. Und so darf RB-Trainer Marco Rose Samstagabend eine Mannschaft auf den Rasen schicken, die in der Lage ist, den FC Bayern vor Probleme zu stellen. Das haben Simons, Openda und Co. bereits beim 3:0-Sieg im Supercup bewiesen.