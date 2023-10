Kommentar: Serhou Guirassy, die neue heiße Bundesliga-Ware

Stuttgart. Dreizehn Tore nach sieben Spielen. Was für ein unglaublicher Wert. Serhou Guirassy stellt in dieser Bundesliga-Saison bislang alles in den Schatten. So oft hat noch kein Stürmer nach sieben Partien getroffen. Wer denkt gerade eigentlich noch an Robert Lewandowski oder Erling Haaland? Serhou Guirassy, der den VfL Wolfsburg in nur 15 Minuten mit drei Buden im Alleingang erledigte, ist die neue heiße Ware im Fußball-Oberhaus. Und jetzt natürlich begehrt wie nie. Weil der Shootingstar alles mitbringt, um, bei allem Respekt vor dem VfB Stuttgart, auf größerer Bühne bestehen zu können.