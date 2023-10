Kommentar zu Mainz 05: Fatale Signale in Bochum

Auch, dass sich die frappierenden Muster der Anfangsphase in Bochum nicht durch 90 Minuten zogen, der Coach mit einer Systemumstellung und offenbar drastisch gewählten Worten in der Pause sein Team in Hälfte zwei in Sachen Einsatz umsteuern ließ, zeigt, dass der Däne seine Spieler erreicht. Die T-Frage zurzeit nicht zu stellen, ist deshalb weiterhin die richtige Entscheidung. Liefert Mainz allerdings in den kommenden Wochen weitere solch mentalitätsschwache Auftritte wie in Bochum ab, könnte sich das ändern.