Kommentar zu Svensson-Rücktritt: Konsequent und unumgänglich

Alles versucht, nichts ist wirklich gelungen. Die Konsequenz und einzig logische Entscheidung: Der Retter wirft hin – auch wenn es für alle Beteiligten, die so viel gemeinsam erlebt haben, ein schmerzhaftes Ende einer langen Zeit fruchtbarer Zusammenarbeit ist. Einer besonderen Beziehung, in der sich in der Endphase der Vorsaison erste (emotionale) Reibungsverluste bemerkbar machten. Als plötzlich nach der besten Phase der 05-Historie mit zehn Spielen ohne Niederlage Erwartungen und Leistungen nicht mehr passten. Als Svensson offenbar der Gedanke gekommen sein könnte, dass er mit seinen extremen Ansprüchen bei diesem Club an Grenzen stößt. Dass nicht mehr geht.