Kommentar zum Fall Mazraoui: Chance vertan, FC Bayern!

Doch klar ist: Der erste Impuls, solche Botschaften, mit dem Wissen um die eigene Reichweite, in die große, weite, digitale Welt zu senden, wirkt auch im Nachhinein immer stärker als eine (vermeintliche) Entschuldigung. Was nun bleibt, ist ein fader Beigeschmack und der Verdacht, dass Bayern München das sportliche Interesse am Marokkaner in diesem Fall über die Werte des Vereins gestellt hat. Was übrigens auch vieles über den Kader des Rekordmeisters aussagt, denn Mazraoui ist nicht mehr als ein vernünftiger Defensivmann auf nationalem Niveau. Nein, die nächste Freistellung nach Anwar El Ghazi von Mainz 05 wäre die richtige Entscheidung gewesen, manche Aussagen sind eben nicht mehr zu korrigieren. Chance vertan, FC Bayern.