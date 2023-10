Kommentar zur Bundesliga-Spitze: Klasse für sich

Immer weiter enteilen die Bundesliga-Spitzenteams dem Rest der Liga. Geschieht nichts Außergewöhnliches, gehen Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig in den Partien gegen die übrigen Mannschaften als Sieger vom Platz – so groß sind die Qualitätsunterschiede inzwischen. Es ist bezeichnend, wie laut beispielsweise die Kritik einiger Fans wird, wenn der BVB mal nicht die Sterne vom Himmel spielt, sondern „nur“ knapp gegen Werder Bremen gewinnt. Ein Sieg wird als selbstverständlich erachtet, weil die Spitzenteams im nationalen Vergleich eine Klasse für sich geworden sind. Dass sich an dieser Vormachtstellung in den nächsten Jahren etwas ändert, ist nicht abzusehen. Pure Langeweile in der Liga also? Nicht ganz. Schließlich bleibt der Abstiegskampf von dieser Entwicklung unberührt, und auch das Titelrennen verspricht in dieser Saison erneut spannend zu werden. Dass sich immer mal wieder ein Überraschungsteam zumindest für eine gewisse Zeit zur Spitzengruppe dazu gesellt, ist ebenfalls erfreulich. In dieser Hinsicht hat der VfB Stuttgart den FC Union Berlin abgelöst. Bleibt für die Schwaben nur zu hoffen, dass sie den Ausfall von Top-Torjäger Serhou Guirassy irgendwie kompensieren können. Sonst sind es doch bald wieder die üblichen Verdächtigen, welche die ersten vier Tabellenplätze unter sich ausmachen.