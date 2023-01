Komplimente, aber keine Punkte: S04 verliert in Frankfurt

„Ich glaube, wir haben kein gutes Spiel gemacht. Die Art und Weise ist noch nicht das, was wir uns vorstellen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Und Glasner meinte: „Der Sieg heute ist in dieser Höhe sicherlich nicht verdient.“ Schalke habe ihm „fast besser gefallen, als das was wir gezeigt haben“.