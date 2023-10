Krise in Köpenick: Union muss sich „zwei Tage schütteln“

Das Spielglück, das in den vergangenen Saisons fast immer in Richtung der Berliner ausschlug, ist dahin. Mit der einzigen echten Gelegenheit ging der VfB in Führung. Kurz nach den beiden besten Unioner Chancen in der zweiten Halbzeit entschied der VfB das Spiel. „Da stehst du wieder mit leeren Händen da“, sagte Fischer.