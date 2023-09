Krise spitzt sich zu: Mainz 05 verliert gegen Leverkusen

Diesen ersehnte Stadionsprecher Andreas Bockius vor dem Anpfiff gegen Bayer Leverkusen förmlich herbei. „Wenn die Mannschaft rausgeht, gebt Vollgas, so dass hier allen die Nackenhaare hochstehen“, rief Bockius in Richtung der Fans mit lauter Stimme. Das Anpeitschen zeigte kurz Wirkung. Zumindest in der Anfangsphase sah es so aus, als könnten die Mainzer den starken Leverkusenern um ihren Trainer Xabi Alonso ein Bein stellen. Mainz attackierte Bayer zu Beginn schon am eigenen Strafraum, provozierte Fehler. Nach einem rüden Foul gegen Karim Onisiwo sah Zweikampfmonster Granit Xhaka früh Gelb, der Jubelschrei von den Tribünen beim fälligen Freistoß von Edimilson Fernandes ertönte indes umsonst. Der Ball zischte nur ans Außennetz, nicht ins Tor (3.).