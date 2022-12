Krönung der perfekten Halbserie: U19 von Mainz 05 im Halbfinale

Mainz. Weihnachten kann kommen, der Pokaltraum lebt weiter: Die in dieser Bundesliga-Saison noch unbesiegte A-Jugend von Mainz 05 hat sich mit einem 5:2 (2:0) gegen den FC St. Pauli das Ticket für das DFB-Pokal-Halbfinale gesichert. Vor geschätzt etwas mehr als 1000 Zuschauern im Bruchwegstadion (offiziell 562) ließ das Team von Coach Benjamin Hoffmann von Beginn an wenig Zweifel aufkommen, wer hier der Herr im Haus ist. Allerdings dauerte es mehr als eine halbe Stunde, bis sich die Mainzer Überlegenheit auch in den Zahlen auf der Old-School-Anzeigetafel am Bruchweg niederschlug. Brajan Gruda, in dieser Woche noch mit den 05-Profis im Trainingslager auf Mallorca und auch dort im Testspiel gegen Mallorca B treffsicher, erzielte in der 35. Minute den Führungstreffer, kurz vor der Pause markierte Ivan Martinovic per Kopf das 2:0 (45.).