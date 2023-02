Labbadia setzt im VfB-Tor weiter auf Bredlow

Der VfB geht nach der Last-Minute-Rettung gegen Köln am letzten Spieltag der Vorsaison mit guten Erinnerungen in das Duell. Allerdings sind die Schwaben auf den vorletzten Platz abgerutscht. „Wir sind frustriert, weil wir uns nicht belohnen“, sagte Labbadia, der immer noch auf seinen ersten Sieg in der Liga mit dem VfB wartet. „Die Situation ist schwieriger geworden, uns fehlt die Selbstverständlichkeit. Aber es geht darum, immer wieder aufzustehen.“