Leerstelle: „Die großen Teams haben diese verlässliche Neun“

Ein Mittelstürmer mit Weltklasse-Potenzial steht darum auch in München ganz weit oben auf der Wunschliste. Ziel sei es natürlich, „einen zu finden und zu bekommen, der 25 Tore plus garantiert“, bemerkte Tuchel. Aber: „Davon gibt es nicht so viele.“ Ein herausragender Neuner müsse auch bezahlbar sein. „Es fehlen hier im Moment 40 Tore alleine von Robert Lewandowski in allen Wettbewerben“, sagte Tuchel.